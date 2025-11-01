Информация за цената за the sexiest number (69) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001072 $ 0.00001072 $ 0.00001072 24-часов нисък $ 0.00001118 $ 0.00001118 $ 0.00001118 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001072$ 0.00001072 $ 0.00001072 24-часов висок $ 0.00001118$ 0.00001118 $ 0.00001118 Рекорд за всички времена $ 0.0001629$ 0.0001629 $ 0.0001629 Най-ниска цена $ 0.00001072$ 0.00001072 $ 0.00001072 Промяна на цената (1ч) -1.15% Промяна на цената (1д) -1.00% Промяна на цената (7д) -11.95% Промяна на цената (7д) -11.95%

Цената в реално време за the sexiest number (69) е$0.00001082. През последните 24 часа 69 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001072 до най-висока стойност $ 0.00001118, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на 69 е $ 0.0001629, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001072.

Що се отнася до краткосрочното представяне, 69 има промяна от -1.15% за последния час, -1.00% за 24 часа и -11.95% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за the sexiest number (69)

Пазарна капитализация $ 10.82K$ 10.82K $ 10.82K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 10.82K$ 10.82K $ 10.82K Циркулиращо предлагане 999.97M 999.97M 999.97M Общо предлагане 999,968,095.086464 999,968,095.086464 999,968,095.086464

Текущата пазарна капитализация на the sexiest number е $ 10.82K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на 69 е 999.97M, като общото предлагане е 999968095.086464. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 10.82K.