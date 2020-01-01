Токеномика на The RugCoon (RUGGA) Открийте ключова информация за The RugCoon (RUGGA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за The RugCoon (RUGGA) The RugCoon is about poking fun at the amount of rug pulls that are launched and made each day on the Solana blockchain. It's a satirical jab at the general ecosystem, and ties in with the "sneaky" nature / perception of raccoons as an animal. The token represents a community of individuals who are sick of getting 'rugged', and also appreciate the devious nature of the main character, rugga as well as the satirical aura of the token itself. Официален уебсайт: https://www.rugga.me/ Купете RUGGA сега!

Токеномика и анализ на цената за The RugCoon (RUGGA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за The RugCoon (RUGGA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 75.21K $ 75.21K $ 75.21K Общо предлагане: $ 999.01M $ 999.01M $ 999.01M Циркулиращо предлагане: $ 999.01M $ 999.01M $ 999.01M FDV (оценка при пълна реализация): $ 75.21K $ 75.21K $ 75.21K Рекорд за всички времена: $ 0.00931742 $ 0.00931742 $ 0.00931742 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00006681 $ 0.00006681 $ 0.00006681 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на The RugCoon (RUGGA)

Токеномика на The RugCoon (RUGGA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на The RugCoon (RUGGA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RUGGA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RUGGA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RUGGA, разгледайте цената в реално време на токените RUGGA!

