Токеномика на The Retirement Token (42069K) Открийте ключова информация за The Retirement Token (42069K), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за The Retirement Token (42069K) Many experts recommend investing 10-15 percent of your annual salary in a retirement savings vehicle like a 42069(k). Many experts recommend investing 10-15 percent of your annual salary in a retirement savings vehicle like a 42069(k). Many experts recommend investing 10-15 percent of your annual salary in a retirement savings vehicle like a 42069(k). Many experts recommend investing 10-15 percent of your annual salary in a retirement savings vehicle like a 42069(k). Официален уебсайт: https://www.42069k.fund Купете 42069K сега!

Токеномика и анализ на цената за The Retirement Token (42069K) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за The Retirement Token (42069K), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 311.37K $ 311.37K $ 311.37K Общо предлагане: $ 998.04M $ 998.04M $ 998.04M Циркулиращо предлагане: $ 998.04M $ 998.04M $ 998.04M FDV (оценка при пълна реализация): $ 311.37K $ 311.37K $ 311.37K Рекорд за всички времена: $ 0.00208747 $ 0.00208747 $ 0.00208747 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00031217 $ 0.00031217 $ 0.00031217 Научете повече за цената на The Retirement Token (42069K)

Токеномика на The Retirement Token (42069K): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на The Retirement Token (42069K) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой 42069K токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой 42069K токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на 42069K, разгледайте цената в реално време на токените 42069K!

Прогноза за цената за 42069K Искате ли да знаете какъв път може да поеме 42069K? Нашата страница за прогноза за цената 42069K съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените 42069K сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!