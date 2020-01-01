Токеномика на THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) Открийте ключова информация за THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) Retirement is the coin that will make all holders Retire. This is a meme coin growing a community strong through memes, raids, and influence within the crypto community. We are developing our community to create animation content for all social media platforms like x Tiktok and youtube. All community memebers have come together to help push the narrative of our project and to get our new meme viral among all platforms. At the end of the day all wish to retire. Официален уебсайт: https://www.retirementcoin.io/

Токеномика и анализ на цената за THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 43.99K Общо предлагане: $ 998.53M Циркулиращо предлагане: $ 998.53M FDV (оценка при пълна реализация): $ 43.99K Рекорд за всички времена: $ 0.00357343 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0

Токеномика на THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RETIREMENT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RETIREMENT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RETIREMENT, разгледайте цената в реално време на токените RETIREMENT!

Прогноза за цената за RETIREMENT Искате ли да знаете какъв път може да поеме RETIREMENT? Нашата страница за прогноза за цената RETIREMENT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

