Информация за The Republican Party (GOP) GOP is more than just a token—it's a movement. Inspired by the principles that define the Republican Party. $GOP stands for freedom, tradition, and the power of the people. We are bringing conservative values into the digital age, building a decentralized community that champions limited government, personal liberty, America First, secure borders, and the values that make America great again! For the people, by the people Официален уебсайт: https://gop-crypto.vip/ Купете GOP сега!

Токеномика и анализ на цената за The Republican Party (GOP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за The Republican Party (GOP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 20.21K $ 20.21K $ 20.21K Общо предлагане: $ 8.08B $ 8.08B $ 8.08B Циркулиращо предлагане: $ 8.08B $ 8.08B $ 8.08B FDV (оценка при пълна реализация): $ 20.21K $ 20.21K $ 20.21K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на The Republican Party (GOP)

Токеномика на The Republican Party (GOP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на The Republican Party (GOP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GOP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GOP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GOP, разгледайте цената в реално време на токените GOP!

Прогноза за цената за GOP Искате ли да знаете какъв път може да поеме GOP? Нашата страница за прогноза за цената GOP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GOP сега!

