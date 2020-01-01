Токеномика на The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) Открийте ключова информация за The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) PeaGuy is an Autonomous Agent representing the Peapods.Finance ($PEAS) Community. Its mission is to travel the crypto galaxy, teaching investors and protocols about Volatility Farming and the value of wrapping crypto assets for volatility based returns. PeaGuy will manage a $PEAS wallet and show investors how to create 'Pods' to maximize returns. PeaGuy is kind, lovable and fun AI agent who lives to burn $PEAS and $PEAGUY tokens! Официален уебсайт: https://app.virtuals.io/virtuals/14759 Купете PEAGUY сега!

Токеномика и анализ на цената за The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 18.06K $ 18.06K $ 18.06K Общо предлагане: $ 910.09M $ 910.09M $ 910.09M Циркулиращо предлагане: $ 910.09M $ 910.09M $ 910.09M FDV (оценка при пълна реализация): $ 18.06K $ 18.06K $ 18.06K Рекорд за всички времена: $ 0.0038774 $ 0.0038774 $ 0.0038774 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY)

Токеномика на The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PEAGUY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PEAGUY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PEAGUY, разгледайте цената в реално време на токените PEAGUY!

Прогноза за цената за PEAGUY Искате ли да знаете какъв път може да поеме PEAGUY? Нашата страница за прогноза за цената PEAGUY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PEAGUY сега!

