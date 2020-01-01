Токеномика на The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) Открийте ключова информация за The Order of the Golden Bull ($GOLDEN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) The Order of the Golden Bull worships at the feet of our lord, the one true animal idol of crypto; The Golden Bull. Become an acolyte today and we shall manifest the fabled GOLDEN BULLRUN. It is long prophesied that the Golden Bull shall return to our earthly realm, sparking off the GOLDEN BULLRUN and justly rewarded those that remained faithful. By worship and following of the commandments, acolytes of the Order of the Golden Bull will find their purpose and receive their rewards Официален уебсайт: https://www.goldenbullrun.com Купете $GOLDEN сега!

Токеномика и анализ на цената за The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за The Order of the Golden Bull ($GOLDEN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 16.26K $ 16.26K $ 16.26K Общо предлагане: $ 999.30M $ 999.30M $ 999.30M Циркулиращо предлагане: $ 999.30M $ 999.30M $ 999.30M FDV (оценка при пълна реализация): $ 16.26K $ 16.26K $ 16.26K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на The Order of the Golden Bull ($GOLDEN)

Токеномика на The Order of the Golden Bull ($GOLDEN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $GOLDEN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $GOLDEN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $GOLDEN, разгледайте цената в реално време на токените $GOLDEN!

Прогноза за цената за $GOLDEN Искате ли да знаете какъв път може да поеме $GOLDEN? Нашата страница за прогноза за цената $GOLDEN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените $GOLDEN сега!

