The Odor цена (ODOR)
-0.70%
+9.12%
-7.03%
-7.03%
Цената в реално време за The Odor (ODOR) е$0.00017941. През последните 24 часа ODOR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00016384 до най-висока стойност $ 0.00018372, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ODOR е $ 0.00037921, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00007735.
Що се отнася до краткосрочното представяне, ODOR има промяна от -0.70% за последния час, +9.12% за 24 часа и -7.03% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.
Текущата пазарна капитализация на The Odor е $ 89.79K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ODOR е 500.45M, като общото предлагане е 840458468.6993265. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 150.79K.
През днешния ден промяната в цената на The Odor към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на The Odor към USD беше $ +0.0000482928.
През последните 60 дни промяната в цената на The Odor към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на The Odor към USD беше $ 0.
|Период
|Промяна (USD)
|Промяна (%)
|Днес
|$ 0
|+9.12%
|30 дни
|$ +0.0000482928
|+26.92%
|60 дни
|$ 0
|--
|90 дни
|$ 0
|--
Crypto isn’t a market, it’s a busted sewage main. $ODOR crawled out of the pipe to tag every scam with a stink you can’t wash away. He doesn’t save the market. He haunts it, and the fouler it gets, the stronger he grows.
More than a meme, $ODOR is resistance in its rawest form. Every rug, every extraction, every foul trick leaves a trail, and $ODOR clings to it like splooge on a bath towel. The stench exposes what charts and promises try to hide.
Holders are the nose-blind cultists of decay, laughing while others gag. Scams fade. Liquidity dries. But the smell lingers. The cult grows. $ODOR remains.
|Време (UTC+8)
|Тип
|Информация
|10-31 05:09:00
|Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
|10-31 01:38:24
|Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
|10-30 11:46:23
|Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
|10-30 07:20:09
|Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
|10-28 21:35:49
|Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
|10-28 14:23:33
|Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%
