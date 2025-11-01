Информация за цената за The Odor (ODOR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00016384 $ 0.00016384 $ 0.00016384 24-часов нисък $ 0.00018372 $ 0.00018372 $ 0.00018372 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00016384$ 0.00016384 $ 0.00016384 24-часов висок $ 0.00018372$ 0.00018372 $ 0.00018372 Рекорд за всички времена $ 0.00037921$ 0.00037921 $ 0.00037921 Най-ниска цена $ 0.00007735$ 0.00007735 $ 0.00007735 Промяна на цената (1ч) -0.70% Промяна на цената (1д) +9.12% Промяна на цената (7д) -7.03% Промяна на цената (7д) -7.03%

Цената в реално време за The Odor (ODOR) е$0.00017941. През последните 24 часа ODOR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00016384 до най-висока стойност $ 0.00018372, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ODOR е $ 0.00037921, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00007735.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ODOR има промяна от -0.70% за последния час, +9.12% за 24 часа и -7.03% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за The Odor (ODOR)

Пазарна капитализация $ 89.79K$ 89.79K $ 89.79K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 150.79K$ 150.79K $ 150.79K Циркулиращо предлагане 500.45M 500.45M 500.45M Общо предлагане 840,458,468.6993265 840,458,468.6993265 840,458,468.6993265

Текущата пазарна капитализация на The Odor е $ 89.79K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ODOR е 500.45M, като общото предлагане е 840458468.6993265. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 150.79K.