Цената в реално време на The Odor днес е 0.00017941 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ODOR към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ODOR в MEXC сега.

Повече за ODOR

ODORценова информация

Какво представлява ODOR

Официален уебсайт на ODOR

Токеномика на ODOR

ODOR ценова прогноза

The Odor Лого

The Odor цена (ODOR)

Не се намира в списъка

1 ODOR към USD - цена в реално време:

$0.00017941
$0.00017941
+9.10%1D
mexc
USD
The Odor (ODOR) Ценова графика на живо
Информация за цената за The Odor (ODOR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00016384
24-часов нисък
$ 0.00018372
24-часов висок

$ 0.00016384
$ 0.00018372
$ 0.00037921
$ 0.00007735
-0.70%

+9.12%

-7.03%

-7.03%

Цената в реално време за The Odor (ODOR) е$0.00017941. През последните 24 часа ODOR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00016384 до най-висока стойност $ 0.00018372, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ODOR е $ 0.00037921, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00007735.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ODOR има промяна от -0.70% за последния час, +9.12% за 24 часа и -7.03% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за The Odor (ODOR)

$ 89.79K
--
$ 150.79K
500.45M
840,458,468.6993265
Текущата пазарна капитализация на The Odor е $ 89.79K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ODOR е 500.45M, като общото предлагане е 840458468.6993265. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 150.79K.

История на цените за The Odor (ODOR) USD

През днешния ден промяната в цената на The Odor към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на The Odor към USD беше $ +0.0000482928.
През последните 60 дни промяната в цената на The Odor към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на The Odor към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+9.12%
30 дни$ +0.0000482928+26.92%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е The Odor (ODOR)

Crypto isn’t a market, it’s a busted sewage main. $ODOR crawled out of the pipe to tag every scam with a stink you can’t wash away. He doesn’t save the market. He haunts it, and the fouler it gets, the stronger he grows.

More than a meme, $ODOR is resistance in its rawest form. Every rug, every extraction, every foul trick leaves a trail, and $ODOR clings to it like splooge on a bath towel. The stench exposes what charts and promises try to hide.

Holders are the nose-blind cultists of decay, laughing while others gag. Scams fade. Liquidity dries. But the smell lingers. The cult grows. $ODOR remains.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

The Odor (ODOR) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за The Odor (USD)

Колко ще струва The Odor (ODOR) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от The Odor (ODOR) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за The Odor.

Проверете прогнозата за цената за The Odor сега!

ODOR към местни валути

Токеномика на The Odor (ODOR)

Разбирането на токеномиката на The Odor (ODOR) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените ODOR сега!

Хората също питат: Други въпроси относно The Odor (ODOR)

Колко струва The Odor (ODOR) днес?
Цената в реално време на ODOR в USD е 0.00017941 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на ODOR към USD?
Текущата цена на ODOR към USD е $ 0.00017941. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на The Odor?
Пазарната капитализация за ODOR е $ 89.79K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на ODOR?
Циркулиращото предлагане на ODOR е 500.45M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на ODOR?
ODOR постигна ATH цена от 0.00037921 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на ODOR?
ODOR достигна ATL цена от 0.00007735 USD.
Какъв е обемът на търговията на ODOR?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за ODOR е -- USD.
Ще се повиши ли ODOR тази година?
ODOR може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за ODOR за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за The Odor (ODOR)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

