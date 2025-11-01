Информация за цената за the most watched egg (EGG) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001203 - $ 0.00001266
24-часов нисък $ 0.00001203
24-часов висок $ 0.00001266
Рекорд за всички времена $ 0.0012292
Най-ниска цена $ 0.00001191
Промяна на цената (1ч) -1.11%
Промяна на цената (1д) +3.35%
Промяна на цената (7д) -15.28%

Цената в реално време за the most watched egg (EGG) е$0.00001252. През последните 24 часа EGG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001203 до най-висока стойност $ 0.00001266, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на EGG е $ 0.0012292, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001191.

Що се отнася до краткосрочното представяне, EGG има промяна от -1.11% за последния час, +3.35% за 24 часа и -15.28% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за the most watched egg (EGG)

Пазарна капитализация $ 12.14K
Обем (24 часа) --
Напълно разредена пазарна капитализация $ 12.14K
Циркулиращо предлагане 969.59M
Общо предлагане 969,594,814.336035

Текущата пазарна капитализация на the most watched egg е $ 12.14K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на EGG е 969.59M, като общото предлагане е 969594814.336035. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 12.14K.