Токеномика на The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG)

Информация за The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) Deng Deng, a Shiba Inu abandoned in China, was sold at an online auction in Beijing in November 2021 for 160,000 yuan (approximately $25,000 USD). Deng Deng's viral story on Weibo, detailing his abandonment at a pet training center in 2014, drove the high price, amplified by the rising popularity of Shiba Inus linked to cryptocurrencies like Dogecoin. Stay up-to-date with the latest DENG DENG memes, updates, and community events. Be part of the most expensive Shiba Inu community!

Токеномика и анализ на цената за The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.84K $ 5.84K $ 5.84K Общо предлагане: $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M Циркулиращо предлагане: $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.84K $ 5.84K $ 5.84K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG)

Токеномика на The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DENGDENG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DENGDENG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DENGDENG, разгледайте цената в реално време на токените DENGDENG!

Прогноза за цената за DENGDENG Искате ли да знаете какъв път може да поеме DENGDENG? Нашата страница за прогноза за цената DENGDENG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

