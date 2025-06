Какво е The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG)

Deng Deng, a Shiba Inu abandoned in China, was sold at an online auction in Beijing in November 2021 for 160,000 yuan (approximately $25,000 USD). Deng Deng’s viral story on Weibo, detailing his abandonment at a pet training center in 2014, drove the high price, amplified by the rising popularity of Shiba Inus linked to cryptocurrencies like Dogecoin. Stay up-to-date with the latest DENG DENG memes, updates, and community events. Be part of the most expensive Shiba Inu community!

The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) ресурс Официален уеб сайт

Токеномика на The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG)

Разбирането на токеномиката на The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените DENGDENG сега!