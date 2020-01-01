Токеномика на THE MEME GAME (MEMEGAME) Открийте ключова информация за THE MEME GAME (MEMEGAME), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за THE MEME GAME (MEMEGAME) $MEMEGAME is a meme-based cryptocurrency project designed to combine the fun and engaging aspects of memes with the innovative potential of blockchain technology. The project aims to create a vibrant community where users can participate in gaming and social activities while earning rewards through the $MEMEGAME token. With a focus on entertainment and community engagement, $MEMEGAME seeks to leverage the popularity of memes to drive adoption and create a unique ecosystem that fosters creativity and collaboration among its users. The platform also includes features such as staking, gaming competitions, and community-driven initiatives to enhance user interaction and value. Официален уебсайт: https://memegame.io/ Бяла книга: https://memegame.io/ Купете MEMEGAME сега!

Токеномика и анализ на цената за THE MEME GAME (MEMEGAME) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за THE MEME GAME (MEMEGAME), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 11.62K $ 11.62K $ 11.62K Общо предлагане: $ 852.21M $ 852.21M $ 852.21M Циркулиращо предлагане: $ 852.21M $ 852.21M $ 852.21M FDV (оценка при пълна реализация): $ 11.62K $ 11.62K $ 11.62K Рекорд за всички времена: $ 0.00105196 $ 0.00105196 $ 0.00105196 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000857 $ 0.00000857 $ 0.00000857 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на THE MEME GAME (MEMEGAME)

Токеномика на THE MEME GAME (MEMEGAME): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на THE MEME GAME (MEMEGAME) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MEMEGAME токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MEMEGAME токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MEMEGAME, разгледайте цената в реално време на токените MEMEGAME!

Прогноза за цената за MEMEGAME Искате ли да знаете какъв път може да поеме MEMEGAME? Нашата страница за прогноза за цената MEMEGAME съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

