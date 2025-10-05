Информация за цената за The Meerkat Meme (MEERKAT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00208666$ 0.00208666 $ 0.00208666 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.02% Промяна на цената (1д) +0.68% Промяна на цената (7д) +32.36% Промяна на цената (7д) +32.36%

Цената в реално време за The Meerkat Meme (MEERKAT) е--. През последните 24 часа MEERKAT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MEERKAT е $ 0.00208666, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MEERKAT има промяна от +0.02% за последния час, +0.68% за 24 часа и +32.36% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за The Meerkat Meme (MEERKAT)

Пазарна капитализация $ 35.08K$ 35.08K $ 35.08K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 35.08K$ 35.08K $ 35.08K Циркулиращо предлагане 999.48M 999.48M 999.48M Общо предлагане 999,482,631.15692 999,482,631.15692 999,482,631.15692

Текущата пазарна капитализация на The Meerkat Meme е $ 35.08K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MEERKAT е 999.48M, като общото предлагане е 999482631.15692. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 35.08K.