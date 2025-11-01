Информация за цената за the mascot of crypto (CANDLE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00004459$ 0.00004459 $ 0.00004459 Най-ниска цена $ 0.00000559$ 0.00000559 $ 0.00000559 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +0.73% Промяна на цената (7д) +0.73%

Цената в реално време за the mascot of crypto (CANDLE) е$0.00000597. През последните 24 часа CANDLE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CANDLE е $ 0.00004459, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000559.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CANDLE има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +0.73% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за the mascot of crypto (CANDLE)

Пазарна капитализация $ 5.96K$ 5.96K $ 5.96K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.96K$ 5.96K $ 5.96K Циркулиращо предлагане 998.71M 998.71M 998.71M Общо предлагане 998,711,203.454255 998,711,203.454255 998,711,203.454255

Текущата пазарна капитализация на the mascot of crypto е $ 5.96K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CANDLE е 998.71M, като общото предлагане е 998711203.454255. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.96K.