Токеномика на The Martian Dog (MARVIN) Открийте ключова информация за The Martian Dog (MARVIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за The Martian Dog (MARVIN) Marvin is a token adopted Dog Meme theme, run by community itself, Marvin unites puppy and elon lovers around the world, and also brings interesting ideas as a basis for future project steps, with transparent development and safe tokenomics. Marvin, a Havanese, has Elon Musk as his emotional support. We adore the adorable Marvin just as much as Elon does. Marvin created with 420,690,000,000 total supply, based on ETHEREUM blockchain, 0/0 tax, renounced and LP burnt. Официален уебсайт: https://www.elonlovemarvin.com/ Купете MARVIN сега!

Токеномика и анализ на цената за The Martian Dog (MARVIN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за The Martian Dog (MARVIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 202.98K $ 202.98K $ 202.98K Общо предлагане: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Циркулиращо предлагане: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (оценка при пълна реализация): $ 202.98K $ 202.98K $ 202.98K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на The Martian Dog (MARVIN)

Токеномика на The Martian Dog (MARVIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на The Martian Dog (MARVIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MARVIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MARVIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MARVIN, разгледайте цената в реално време на токените MARVIN!

