Токеномика на The Loonies (LOON)
Информация за The Loonies (LOON)
$LOON is the community token for The Loonies NFT collection, an initiative designed to bring together a vibrant and engaged community on the Aptos blockchain. This token embodies the spirit of The Loonies by offering its members access to a range of exclusive content, events, and rewards, all while promoting an inclusive and participatory ecosystem.
Launched on August 16 through a fair launch process via the Uptos Launchpad, $LOON marks a significant step in creating a transparent and equitable platform. The fair launch mechanism ensures that the distribution of $LOON tokens is handled impartially, giving every participant an equal opportunity to become a part of the community without favoritism towards early or insider investors.
The Loonies community is at the heart of the $LOON project. With a focus on empowering its members, $LOON provides access to unique opportunities that are exclusively available to token holders. This includes special content, exclusive events, and various rewards that enhance the overall experience for the community. By holding $LOON tokens, members can actively engage with the ecosystem, participate in special activities, and benefit from rewards that are tailored to foster long-term involvement and support.
As The Loonies continue to grow, the $LOON token will play a central role in expanding the community’s reach and enhancing its engagement. Future plans include introducing additional features and utilities that will further enrich the token’s value and its benefits for holders. The emphasis will remain on nurturing a user-driven environment where the community’s input and participation are crucial to the project’s evolution.
The vision behind $LOON is to build a decentralized and inclusive ecosystem where The Loonies community can thrive. By prioritizing community engagement and offering valuable incentives, $LOON aims to create a dynamic and collaborative space where every member has a stake in the project’s success. The ongoing development and expansion of the $LOON ecosystem will continue to reflect the commitment to making The Loonies community a central and thriving part of the Aptos blockchain experience.
Токеномика и анализ на цената за The Loonies (LOON)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за The Loonies (LOON), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на The Loonies (LOON): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на The Loonies (LOON) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой LOON токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой LOON токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на LOON, разгледайте цената в реално време на токените LOON!
Прогноза за цената за LOON
Искате ли да знаете какъв път може да поеме LOON? Нашата страница за прогноза за цената LOON съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.