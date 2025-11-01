Информация за цената за THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00341605$ 0.00341605 $ 0.00341605 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.16% Промяна на цената (1д) +3.96% Промяна на цената (7д) -9.89% Промяна на цената (7д) -9.89%

Цената в реално време за THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) е--. През последните 24 часа PUMPATHON се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PUMPATHON е $ 0.00341605, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PUMPATHON има промяна от +0.16% за последния час, +3.96% за 24 часа и -9.89% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON)

Пазарна капитализация $ 10.31K$ 10.31K $ 10.31K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 10.31K$ 10.31K $ 10.31K Циркулиращо предлагане 999.42M 999.42M 999.42M Общо предлагане 999,418,677.362392 999,418,677.362392 999,418,677.362392

Текущата пазарна капитализация на THE LONGEST PUMPFUN STREAM е $ 10.31K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PUMPATHON е 999.42M, като общото предлагане е 999418677.362392. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 10.31K.