Токеномика на The Last Play (RETIRE) Открийте ключова информация за The Last Play (RETIRE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за The Last Play (RETIRE) The Last Play is Crypto’s 401k. RETIRE is more than a coin; it’s The Last Play. We are a community dedicated to breaking free from the grind and building true generational wealth. With RETIRE, our mission is simple yet profound: to provide a pathway to retire yourself and secure financial freedom for your bloodline. While others chase hype and trends, we’re focused on creating a legacy that lasts beyond the typical cycle. RETIRE is about making the one move that matters, with a vision for long-term value, freedom, and impact. This isn’t just a meme —it’s a purpose-driven commitment to building a legacy. Официален уебсайт: https://x.com/i/communities/1852918705610534962 Купете RETIRE сега!

Токеномика и анализ на цената за The Last Play (RETIRE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за The Last Play (RETIRE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.55M $ 4.55M $ 4.55M Общо предлагане: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M Циркулиращо предлагане: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.55M $ 4.55M $ 4.55M Рекорд за всички времена: $ 0.01624073 $ 0.01624073 $ 0.01624073 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00454612 $ 0.00454612 $ 0.00454612 Научете повече за цената на The Last Play (RETIRE)

Токеномика на The Last Play (RETIRE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на The Last Play (RETIRE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RETIRE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RETIRE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RETIRE, разгледайте цената в реално време на токените RETIRE!

Прогноза за цената за RETIRE Искате ли да знаете какъв път може да поеме RETIRE? Нашата страница за прогноза за цената RETIRE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RETIRE сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!