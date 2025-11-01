Информация за цената за The Last Job (QUIT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.90% Промяна на цената (1д) +44.18% Промяна на цената (7д) -44.44% Промяна на цената (7д) -44.44%

Цената в реално време за The Last Job (QUIT) е--. През последните 24 часа QUIT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на QUIT е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, QUIT има промяна от +0.90% за последния час, +44.18% за 24 часа и -44.44% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за The Last Job (QUIT)

Пазарна капитализация $ 178.76K$ 178.76K $ 178.76K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 178.76K$ 178.76K $ 178.76K Циркулиращо предлагане 989.79M 989.79M 989.79M Общо предлагане 989,793,848.672165 989,793,848.672165 989,793,848.672165

Текущата пазарна капитализация на The Last Job е $ 178.76K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на QUIT е 989.79M, като общото предлагане е 989793848.672165. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 178.76K.