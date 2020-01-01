Токеномика на The Innovation Game (TIG) Открийте ключова информация за The Innovation Game (TIG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за The Innovation Game (TIG) The Innovation Game (TIG) is the network for algorithmic breakthroughs. It redefines the frontier of computational research by transforming proof-of-work into a global engine for open, autonomous innovation. TIG creates an open, collaborative ecosystem for algorithmic research by leveraging a decentralized network of highly skilled contributors. This approach seeks to overcome limitations of centralized research models and accelerate progress in complex scientific and technological domains. Официален уебсайт: https://www.tig.foundation/ Бяла книга: https://www.tig.foundation/whitepaper Купете TIG сега!

Токеномика и анализ на цената за The Innovation Game (TIG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за The Innovation Game (TIG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 32.65M $ 32.65M $ 32.65M Общо предлагане: $ 45.43M $ 45.43M $ 45.43M Циркулиращо предлагане: $ 23.56M $ 23.56M $ 23.56M FDV (оценка при пълна реализация): $ 62.95M $ 62.95M $ 62.95M Рекорд за всички времена: $ 4.3 $ 4.3 $ 4.3 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.116623 $ 0.116623 $ 0.116623 Текуща цена: $ 1.38 $ 1.38 $ 1.38 Научете повече за цената на The Innovation Game (TIG)

Токеномика на The Innovation Game (TIG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на The Innovation Game (TIG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TIG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TIG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TIG, разгледайте цената в реално време на токените TIG!

