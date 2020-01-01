Токеномика на The ILLUSION Project (ILLUSION) Открийте ключова информация за The ILLUSION Project (ILLUSION), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за The ILLUSION Project (ILLUSION) The ILLUSION Project is a meme project built to evolve with the times by remixing and reimagining pop culture. It blends mainstream web 2 pop culture with web 3 crypto native degen culture, making it a cultural bridge between web 2 and web 3. At first glance, it has everything expected from a memecoin, including Avukadu, a half-cat, half-avocado mascot with endless parody potential. But beneath the surface lies something deeper—a hidden race of alien refugees made of cosmic slime, lurking in the backend of the site. Официален уебсайт: https://gen-jut-su.com Бяла книга: https://gen-jut-su.com/illusion-apepaper-3-0/ Купете ILLUSION сега!

Токеномика и анализ на цената за The ILLUSION Project (ILLUSION) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за The ILLUSION Project (ILLUSION), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7.15K $ 7.15K $ 7.15K Общо предлагане: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Циркулиращо предлагане: $ 524.59M $ 524.59M $ 524.59M FDV (оценка при пълна реализация): $ 13.64K $ 13.64K $ 13.64K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на The ILLUSION Project (ILLUSION)

Токеномика на The ILLUSION Project (ILLUSION): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на The ILLUSION Project (ILLUSION) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ILLUSION токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ILLUSION токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ILLUSION, разгледайте цената в реално време на токените ILLUSION!

Прогноза за цената за ILLUSION Искате ли да знаете какъв път може да поеме ILLUSION? Нашата страница за прогноза за цената ILLUSION съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ILLUSION сега!

