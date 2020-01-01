Токеномика на the honest guy (THGUY) Открийте ключова информация за the honest guy (THGUY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за the honest guy (THGUY) AI Agent (The Honest Guy) Welcome to The Honest Guy, an innovative AI-driven crypto project designed to revolutionize how you navigate the cryptocurrency world! At the heart of this project lies "The Honest Guy"—a transparent, reliable, and morally steadfast AI agent whose core mission is to bring clarity and trust to the ever-evolving crypto landscape. Promote Transparency: Every transaction and decision in the ecosystem is verifiable, ensuring no hidden fees or malicious practices. Empower Communities: Provide individuals and businesses with a decentralized tool for secure, fast, and cost-effective financial transactions Официален уебсайт: http://thehonestguy.site Бяла книга: https://thehonestguy.site/whitepaper/ Купете THGUY сега!

Токеномика и анализ на цената за the honest guy (THGUY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за the honest guy (THGUY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 52.49K $ 52.49K $ 52.49K Общо предлагане: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Циркулиращо предлагане: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (оценка при пълна реализация): $ 52.49K $ 52.49K $ 52.49K Рекорд за всички времена: $ 0.00101129 $ 0.00101129 $ 0.00101129 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на the honest guy (THGUY)

Токеномика на the honest guy (THGUY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на the honest guy (THGUY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой THGUY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой THGUY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на THGUY, разгледайте цената в реално време на токените THGUY!

Прогноза за цената за THGUY Искате ли да знаете какъв път може да поеме THGUY? Нашата страница за прогноза за цената THGUY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените THGUY сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!