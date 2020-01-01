Токеномика на The Grays Currency (PTGC)
Информация за The Grays Currency (PTGC)
1st truly decentralized DOA on Pulse Chain. Collect rewards simply by holding. Earn double the rewards by Staking with no time lock. Proposals on the DOA can be created by becoming one of the top 100 stakers. All Stakers can partake in voting on active proposals. The Grays Mission: Buy and Burn LP's.
Токеномика и анализ на цената за The Grays Currency (PTGC)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за The Grays Currency (PTGC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на The Grays Currency (PTGC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на The Grays Currency (PTGC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой PTGC токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой PTGC токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на PTGC, разгледайте цената в реално време на токените PTGC!
Прогноза за цената за PTGC
Искате ли да знаете какъв път може да поеме PTGC? Нашата страница за прогноза за цената PTGC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.