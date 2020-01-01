Токеномика на The Grays Currency (PTGC) Открийте ключова информация за The Grays Currency (PTGC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за The Grays Currency (PTGC) 1st truly decentralized DOA on Pulse Chain. Collect rewards simply by holding. Earn double the rewards by Staking with no time lock. Proposals on the DOA can be created by becoming one of the top 100 stakers. All Stakers can partake in voting on active proposals. The Grays Mission: Buy and Burn LP's. Официален уебсайт: https://www.pulsetgc.com/ Купете PTGC сега!

Токеномика и анализ на цената за The Grays Currency (PTGC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за The Grays Currency (PTGC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 207.65M $ 207.65M $ 207.65M Общо предлагане: $ 291.17B $ 291.17B $ 291.17B Циркулиращо предлагане: $ 291.17B $ 291.17B $ 291.17B FDV (оценка при пълна реализация): $ 207.65M $ 207.65M $ 207.65M Рекорд за всички времена: $ 0.00132623 $ 0.00132623 $ 0.00132623 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00070951 $ 0.00070951 $ 0.00070951 Научете повече за цената на The Grays Currency (PTGC)

Токеномика на The Grays Currency (PTGC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на The Grays Currency (PTGC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PTGC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PTGC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PTGC, разгледайте цената в реално време на токените PTGC!

Прогноза за цената за PTGC Искате ли да знаете какъв път може да поеме PTGC? Нашата страница за прогноза за цената PTGC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PTGC сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!