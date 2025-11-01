Информация за цената за The First Play (1ST) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000576 $ 0.00000576 $ 0.00000576 24-часов нисък $ 0.00000589 $ 0.00000589 $ 0.00000589 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00000576$ 0.00000576 $ 0.00000576 24-часов висок $ 0.00000589$ 0.00000589 $ 0.00000589 Рекорд за всички времена $ 0.00010884$ 0.00010884 $ 0.00010884 Най-ниска цена $ 0.00000566$ 0.00000566 $ 0.00000566 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +1.55% Промяна на цената (7д) -22.60% Промяна на цената (7д) -22.60%

Цената в реално време за The First Play (1ST) е$0.00000585. През последните 24 часа 1ST се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000576 до най-висока стойност $ 0.00000589, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на 1ST е $ 0.00010884, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000566.

Що се отнася до краткосрочното представяне, 1ST има промяна от -- за последния час, +1.55% за 24 часа и -22.60% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за The First Play (1ST)

Пазарна капитализация $ 5.85K$ 5.85K $ 5.85K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.85K$ 5.85K $ 5.85K Циркулиращо предлагане 999.43M 999.43M 999.43M Общо предлагане 999,433,480.705498 999,433,480.705498 999,433,480.705498

Текущата пазарна капитализация на The First Play е $ 5.85K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на 1ST е 999.43M, като общото предлагане е 999433480.705498. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.85K.