Информация за The First Meme (FIRST) The first recorded meme in history. It's a reminder to all the doubters and naysayers that memeing has been around for over a century. Now, StraightUp is setting the standard for how we associate values to the memes we all know and love. You can launch, trade and earn meme coins in a safe and fun way. $FIRST is our meme coin and governance token for the DAO. You can earn rewards by holding $FIRST and participate in the direction of StraightUp's future. Join us on our journey. There's only one direction we can go: StraightUp! Официален уебсайт: https://thefirst.meme

Токеномика и анализ на цената за The First Meme (FIRST) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за The First Meme (FIRST), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 542.45K $ 542.45K $ 542.45K Общо предлагане: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Циркулиращо предлагане: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (оценка при пълна реализация): $ 542.45K $ 542.45K $ 542.45K Рекорд за всички времена: $ 0.00193145 $ 0.00193145 $ 0.00193145 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00054622 $ 0.00054622 $ 0.00054622 Научете повече за цената на The First Meme (FIRST)

Токеномика на The First Meme (FIRST): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на The First Meme (FIRST) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FIRST токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FIRST токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FIRST, разгледайте цената в реално време на токените FIRST!

Прогноза за цената за FIRST Искате ли да знаете какъв път може да поеме FIRST? Нашата страница за прогноза за цената FIRST съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FIRST сега!

