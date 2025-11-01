Информация за цената за The Final Quarter (Q4) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00003601 - $ 0.00004084
24-часов нисък: $ 0.00003601
24-часов висок: $ 0.00004084
Рекорд за всички времена: $ 0.00089243
Най-ниска цена: $ 0.00003477
Промяна на цената (1ч): +0.10%
Промяна на цената (1д): +4.93%
Промяна на цената (7д): -23.40%

Цената в реално време за The Final Quarter (Q4) е$0.00004054. През последните 24 часа Q4 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00003601 до най-висока стойност $ 0.00004084, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на Q4 е $ 0.00089243, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00003477.

Що се отнася до краткосрочното представяне, Q4 има промяна от +0.10% за последния час, +4.93% за 24 часа и -23.40% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за The Final Quarter (Q4)

Пазарна капитализация: $ 40.53K
Обем (24 часа): --
Напълно разредена пазарна капитализация: $ 40.53K
Циркулиращо предлагане: 999.73M
Общо предлагане: 999,733,866.129347

Текущата пазарна капитализация на The Final Quarter е $ 40.53K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на Q4 е 999.73M, като общото предлагане е 999733866.129347. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 40.53K.