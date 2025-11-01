БорсаDEX+
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на the face of sarcasm днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за KAPPA към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на KAPPA в MEXC сега.

Повече за KAPPA

KAPPAценова информация

Какво представлява KAPPA

Официален уебсайт на KAPPA

Токеномика на KAPPA

KAPPA ценова прогноза

the face of sarcasm цена (KAPPA)

Не се намира в списъка

1 KAPPA към USD - цена в реално време:

--
----
-5.30%1D
USD
the face of sarcasm (KAPPA) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:58:59 (UTC+8)

Информация за цената за the face of sarcasm (KAPPA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0059343
$ 0.0059343$ 0.0059343

$ 0
$ 0$ 0

-0.40%

-5.39%

-19.77%

-19.77%

Цената в реално време за the face of sarcasm (KAPPA) е--. През последните 24 часа KAPPA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на KAPPA е $ 0.0059343, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, KAPPA има промяна от -0.40% за последния час, -5.39% за 24 часа и -19.77% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за the face of sarcasm (KAPPA)

$ 35.05K
$ 35.05K$ 35.05K

--
----

$ 35.05K
$ 35.05K$ 35.05K

668.81M
668.81M 668.81M

668,811,165.829521
668,811,165.829521 668,811,165.829521

Текущата пазарна капитализация на the face of sarcasm е $ 35.05K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на KAPPA е 668.81M, като общото предлагане е 668811165.829521. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 35.05K.

История на цените за the face of sarcasm (KAPPA) USD

През днешния ден промяната в цената на the face of sarcasm към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на the face of sarcasm към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на the face of sarcasm към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на the face of sarcasm към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-5.39%
30 дни$ 0-60.29%
60 дни$ 0-52.69%
90 дни$ 0--

Какво е the face of sarcasm (KAPPA)

The face of sarcasm ($KAPPA) is the ultimate memecoin homage to the iconic “Kappa” emote—the undisputed face of internet irony and Twitch trolling. Born on Solana by the $MANEKI team (who previously lit up the Solana meme scene), $KAPPA is cheeky, irreverent, and unapologetically playful But this isn’t just a price play—it’s a movement. $KAPPA aims to fuel meme culture by tipping creators, rewarding sardonic wit, and uniting a community as sharp as its smirk. It’s raw, unfiltered fun with an edge—where trolling is greeted with tokens, and sarcasm gets its currency. Whether you’re a Twitch OG dropping Kappa in chat or a crypto newcomer looking for something with real personality, “the face of sarcasm” $KAPPA is the satirical anthem of blockchain meme life.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

the face of sarcasm (KAPPA) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за the face of sarcasm (USD)

Колко ще струва the face of sarcasm (KAPPA) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от the face of sarcasm (KAPPA) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за the face of sarcasm.

Проверете прогнозата за цената за the face of sarcasm сега!

KAPPA към местни валути

Токеномика на the face of sarcasm (KAPPA)

Разбирането на токеномиката на the face of sarcasm (KAPPA) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените KAPPA сега!

Хората също питат: Други въпроси относно the face of sarcasm (KAPPA)

Колко струва the face of sarcasm (KAPPA) днес?
Цената в реално време на KAPPA в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на KAPPA към USD?
Текущата цена на KAPPA към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на the face of sarcasm?
Пазарната капитализация за KAPPA е $ 35.05K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на KAPPA?
Циркулиращото предлагане на KAPPA е 668.81M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на KAPPA?
KAPPA постигна ATH цена от 0.0059343 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на KAPPA?
KAPPA достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на KAPPA?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за KAPPA е -- USD.
Ще се повиши ли KAPPA тази година?
KAPPA може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за KAPPA за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:58:59 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за the face of sarcasm (KAPPA)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

