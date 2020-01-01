Токеномика на THE EAR STAYS ON (EAR) Открийте ключова информация за THE EAR STAYS ON (EAR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за THE EAR STAYS ON (EAR) After the attempted assassination of Donald trump. EAR the meme coin was launched on pump fun and subsequently taken over by the community. The coin reflects the the amazing strength of his ear, and how THE EAR STAYS ON after being struck by a bullet. The project was launched the same day from pump fun, the dev burned his supply of 10m tokens and allowed the community to take it over. within the first 24 hrs EAR seen 80m+ volume reached ath of 29m and 9000 holders Официален уебсайт: https://theearstayson.xyz/ Купете EAR сега!

Токеномика и анализ на цената за THE EAR STAYS ON (EAR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за THE EAR STAYS ON (EAR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 39.87K $ 39.87K $ 39.87K Общо предлагане: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M Циркулиращо предлагане: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 39.87K $ 39.87K $ 39.87K Рекорд за всички времена: $ 0.00238649 $ 0.00238649 $ 0.00238649 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на THE EAR STAYS ON (EAR)

Токеномика на THE EAR STAYS ON (EAR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на THE EAR STAYS ON (EAR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой EAR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой EAR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на EAR, разгледайте цената в реално време на токените EAR!

Прогноза за цената за EAR Искате ли да знаете какъв път може да поеме EAR? Нашата страница за прогноза за цената EAR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените EAR сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!