Токеномика на The DUB Token (DUB) Открийте ключова информация за The DUB Token (DUB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за The DUB Token (DUB) The DUB Token is a community-centric project that aims to move from MemeFI to Blue Chip. The project focuses on acquiring liquidity pools for farming in order to consistently provide ROI to DUB token holders by providing buy pressure over time. Ultimately, the goal is to become a "index fund" of reputable crypto projects that are primarily built on Base chain to start, eventually aiming to acquire positions cross-chain. Официален уебсайт: https://the-dub-token.gitbook.io/the-dub-token Бяла книга: https://the-dub-token.gitbook.io/the-dub-token Купете DUB сега!

Токеномика и анализ на цената за The DUB Token (DUB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за The DUB Token (DUB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 169.32K $ 169.32K $ 169.32K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 347.44M $ 347.44M $ 347.44M FDV (оценка при пълна реализация): $ 487.34K $ 487.34K $ 487.34K Рекорд за всички времена: $ 0.00245314 $ 0.00245314 $ 0.00245314 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00048734 $ 0.00048734 $ 0.00048734 Научете повече за цената на The DUB Token (DUB)

Токеномика на The DUB Token (DUB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на The DUB Token (DUB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DUB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DUB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DUB, разгледайте цената в реално време на токените DUB!

Прогноза за цената за DUB Искате ли да знаете какъв път може да поеме DUB? Нашата страница за прогноза за цената DUB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DUB сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!