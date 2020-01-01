Токеномика на The dev is an Ape (APEDEV) Открийте ключова информация за The dev is an Ape (APEDEV), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за The dev is an Ape (APEDEV) Welcome to $Apedev , the only meme coin where our dev is quite literally an ape. No, really—we handed the keys to our resident primate and told him to go bananas on Solana. Don’t expect fancy tech lingo or a roadmap; our roadmap is whatever banana peel our dev slips on next. Apedev isn’t just a project; it’s an adventure. We’re here to remind the world that crypto should be fun, unpredictable, and maybe a bit wild. With our ape dev at the helm, expect swinging volatility, meme magic, and all the vibes that make Web3 what it is. We’re 100% community-driven (partially because the dev can’t type more than three words at a time). Join us, grab some bananas, and let’s see where this jungle leads! Официален уебсайт: https://apedev.tech/ Купете APEDEV сега!

Токеномика и анализ на цената за The dev is an Ape (APEDEV) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за The dev is an Ape (APEDEV), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 16.47K $ 16.47K $ 16.47K Общо предлагане: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M Циркулиращо предлагане: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M FDV (оценка при пълна реализация): $ 16.47K $ 16.47K $ 16.47K Рекорд за всички времена: $ 0.00101993 $ 0.00101993 $ 0.00101993 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на The dev is an Ape (APEDEV)

Токеномика на The dev is an Ape (APEDEV): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на The dev is an Ape (APEDEV) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой APEDEV токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой APEDEV токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на APEDEV, разгледайте цената в реално време на токените APEDEV!

