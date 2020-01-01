Токеномика на The Dev is a Baby (BBYDEV) Открийте ключова информация за The Dev is a Baby (BBYDEV), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за The Dev is a Baby (BBYDEV) The project is a token launched on Pump.fun by my baby. The community is rallying around the young baby dev in hopes that he can have a successful future, becoming the owner of 1 whole Bitcoin and beyond. The current Guinness Book of World Record's record holder for youngest millionaire is held by Jackie Coogan from the 1920s. Some members are hoping to make baby dev steal the record. 2.5% of the supply is locked away in his ledger. Официален уебсайт: https://bbydev.xyz Купете BBYDEV сега!

Токеномика и анализ на цената за The Dev is a Baby (BBYDEV) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за The Dev is a Baby (BBYDEV), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 9.14K $ 9.14K $ 9.14K Общо предлагане: $ 932.33M $ 932.33M $ 932.33M Циркулиращо предлагане: $ 932.33M $ 932.33M $ 932.33M FDV (оценка при пълна реализация): $ 9.14K $ 9.14K $ 9.14K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на The Dev is a Baby (BBYDEV)

Токеномика на The Dev is a Baby (BBYDEV): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на The Dev is a Baby (BBYDEV) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BBYDEV токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BBYDEV токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BBYDEV, разгледайте цената в реално време на токените BBYDEV!

Прогноза за цената за BBYDEV Искате ли да знаете какъв път може да поеме BBYDEV? Нашата страница за прогноза за цената BBYDEV съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BBYDEV сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!