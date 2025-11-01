БорсаDEX+
Цената в реално време на The book of SOL днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SCRIPT към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SCRIPT в MEXC сега.

Не се намира в списъка

1 SCRIPT към USD - цена в реално време:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
The book of SOL (SCRIPT) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:58:52 (UTC+8)

Информация за цената за The book of SOL (SCRIPT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-5.78%

-5.78%

Цената в реално време за The book of SOL (SCRIPT) е--. През последните 24 часа SCRIPT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SCRIPT е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SCRIPT има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -5.78% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за The book of SOL (SCRIPT)

$ 65.70K
$ 65.70K$ 65.70K

--
----

$ 65.70K
$ 65.70K$ 65.70K

699.94M
699.94M 699.94M

699,941,629.92969
699,941,629.92969 699,941,629.92969

Текущата пазарна капитализация на The book of SOL е $ 65.70K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SCRIPT е 699.94M, като общото предлагане е 699941629.92969. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 65.70K.

История на цените за The book of SOL (SCRIPT) USD

През днешния ден промяната в цената на The book of SOL към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на The book of SOL към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на The book of SOL към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на The book of SOL към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0--
30 дни$ 0-42.38%
60 дни$ 0-74.02%
90 дни$ 0--

Какво е The book of SOL (SCRIPT)

$SCRIPT is a narrative-driven meme coin built on the Solana blockchain, blending crypto culture, storytelling, and community into a singular digital movement. Branded as The Book of Sol, SCRIPT isn’t just a token — it’s a cult-like ecosystem that chronicles the rise of the greatest meme coins on Solana through lore, characters, and on-chain rituals.

Designed to reward belief, creativity, and participation, SCRIPT features:

30% of the total supply burned on launch to signal long-term commitment

20% of the supply locked for 6 months to build trust and deter short-term speculation

A 69-piece NFT collection of Disciples, granting holders Early Contract Access (ECA) and rewards from the liquidity pool

Rich crypto lore built around "Solly," the prophet, and his disciples (e.g., Popcat, WIF, GigaChad, Alchemist AI)

No presale, no dev wallet allocations — fully decentralized and community-driven

SCRIPT aims to serve as both a cultural archive and a launchpad for community-backed meme coin projects on Solana.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

The book of SOL (SCRIPT) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за The book of SOL (USD)

Колко ще струва The book of SOL (SCRIPT) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от The book of SOL (SCRIPT) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за The book of SOL.

Проверете прогнозата за цената за The book of SOL сега!

SCRIPT към местни валути

Токеномика на The book of SOL (SCRIPT)

Разбирането на токеномиката на The book of SOL (SCRIPT) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените SCRIPT сега!

Хората също питат: Други въпроси относно The book of SOL (SCRIPT)

Колко струва The book of SOL (SCRIPT) днес?
Цената в реално време на SCRIPT в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на SCRIPT към USD?
Текущата цена на SCRIPT към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на The book of SOL?
Пазарната капитализация за SCRIPT е $ 65.70K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на SCRIPT?
Циркулиращото предлагане на SCRIPT е 699.94M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на SCRIPT?
SCRIPT постигна ATH цена от 0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на SCRIPT?
SCRIPT достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на SCRIPT?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за SCRIPT е -- USD.
Ще се повиши ли SCRIPT тази година?
SCRIPT може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за SCRIPT за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:58:52 (UTC+8)

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

