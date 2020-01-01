Токеномика на the black sheep (SHIGGA) Открийте ключова информация за the black sheep (SHIGGA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за the black sheep (SHIGGA) Shigga the black sheep is about uniting as one. Black sheep's are considered outsiders and not like the others but that's the beauty of this project. We accept those shiggas with open arms. Originally launched on pump fun and quickly migrated to Raydium. Shigga the black sheep has turned into an overnight cult like community which we rarely see in the crypto space but when we do we must not ignore! Официален уебсайт: https://x.com/i/communities/1877829848632357053 Купете SHIGGA сега!

Токеномика и анализ на цената за the black sheep (SHIGGA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за the black sheep (SHIGGA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 27.21K $ 27.21K $ 27.21K Общо предлагане: $ 998.99M $ 998.99M $ 998.99M Циркулиращо предлагане: $ 998.99M $ 998.99M $ 998.99M FDV (оценка при пълна реализация): $ 27.21K $ 27.21K $ 27.21K Рекорд за всички времена: $ 0.00126273 $ 0.00126273 $ 0.00126273 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на the black sheep (SHIGGA)

Токеномика на the black sheep (SHIGGA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на the black sheep (SHIGGA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SHIGGA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SHIGGA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SHIGGA, разгледайте цената в реално време на токените SHIGGA!

