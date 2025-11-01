Информация за цената за The Bitcoin Mascot (BITTY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00265552 24-часов нисък $ 0.00334779 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.0200771 Най-ниска цена $ 0.00002153 Промяна на цената (1ч) +1.52% Промяна на цената (1д) +22.96% Промяна на цената (7д) -15.61%

Цената в реално време за The Bitcoin Mascot (BITTY) е$0.00329127. През последните 24 часа BITTY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00265552 до най-висока стойност $ 0.00334779, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BITTY е $ 0.0200771, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00002153.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BITTY има промяна от +1.52% за последния час, +22.96% за 24 часа и -15.61% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за The Bitcoin Mascot (BITTY)

Пазарна капитализация $ 3.29M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 3.29M Циркулиращо предлагане 999.35M Общо предлагане 999,346,248.748184

Текущата пазарна капитализация на The Bitcoin Mascot е $ 3.29M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BITTY е 999.35M, като общото предлагане е 999346248.748184. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.29M.