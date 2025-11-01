Информация за цената за The Best Website Ever (BWE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0000106 $ 0.0000106 $ 0.0000106 24-часов нисък $ 0.00001082 $ 0.00001082 $ 0.00001082 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0000106$ 0.0000106 $ 0.0000106 24-часов висок $ 0.00001082$ 0.00001082 $ 0.00001082 Рекорд за всички времена $ 0.00212334$ 0.00212334 $ 0.00212334 Най-ниска цена $ 0.00001036$ 0.00001036 $ 0.00001036 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +2.11% Промяна на цената (7д) -5.69% Промяна на цената (7д) -5.69%

Цената в реално време за The Best Website Ever (BWE) е$0.00001082. През последните 24 часа BWE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0000106 до най-висока стойност $ 0.00001082, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BWE е $ 0.00212334, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001036.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BWE има промяна от -- за последния час, +2.11% за 24 часа и -5.69% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за The Best Website Ever (BWE)

Пазарна капитализация $ 10.73K$ 10.73K $ 10.73K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 10.73K$ 10.73K $ 10.73K Циркулиращо предлагане 991.95M 991.95M 991.95M Общо предлагане 991,951,035.766677 991,951,035.766677 991,951,035.766677

Текущата пазарна капитализация на The Best Website Ever е $ 10.73K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BWE е 991.95M, като общото предлагане е 991951035.766677. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 10.73K.