Информация за The Baby Cheetah (ZOLA) Meet the cutest baby cheetah on SOLANA. Introducing $ZOLA, a groundbreaking meme token inspired by the newest star of the Cincinnati Zoo - a cheetah cub born on International Cheetah Day 2024! Just like our namesake, $ZOLA is set to sprint past the competition in the crypto landscape. BORN TO RUN Born at the Cincinnati Zoo's Mast Farm, our token carries the Swahili meaning of its name: "tranquil" - but don't be fooled. ZOLA will melt faces with its everlasting meme. Официален уебсайт: https://zola-cto.com Бяла книга: https://whitepaper.zola-cto.com Купете ZOLA сега!

Токеномика и анализ на цената за The Baby Cheetah (ZOLA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за The Baby Cheetah (ZOLA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 22.40K $ 22.40K $ 22.40K Общо предлагане: $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M Циркулиращо предлагане: $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M FDV (оценка при пълна реализация): $ 22.40K $ 22.40K $ 22.40K Рекорд за всички времена: $ 0.00264846 $ 0.00264846 $ 0.00264846 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на The Baby Cheetah (ZOLA)

Токеномика на The Baby Cheetah (ZOLA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на The Baby Cheetah (ZOLA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ZOLA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ZOLA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ZOLA, разгледайте цената в реално време на токените ZOLA!

