Информация за The AntiShifty ($ANTY) $ANTY isn’t just a token—it’s a movement. Built on the Solana blockchain, $ANTY is the first anti-corruption meme coin dedicated to exposing financial fraud, political deception, and elite manipulation. 🔍 What Makes $ANTY Different? ✅ No Shifties Allowed – The first crypto project that calls out corruption instead of enabling it. ✅ Community-Driven – A decentralized army exposing fraud, one meme at a time. ✅ Viral & Unstoppable – Fueled by high-energy engagement, savage humor, and real-world impact. ✅ Solana-Powered – Lightning-fast transactions, low fees, and built for mass adoption. 💥 Join the $ANTY Revolution – If you’re tired of the lies, the frauds, and the rigged system, you’re already one of us. Официален уебсайт: http://antishifty.com/ Купете $ANTY сега!

Токеномика и анализ на цената за The AntiShifty ($ANTY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за The AntiShifty ($ANTY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 22.38K $ 22.38K $ 22.38K Общо предлагане: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Циркулиращо предлагане: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (оценка при пълна реализация): $ 22.38K $ 22.38K $ 22.38K Рекорд за всички времена: $ 0.00350201 $ 0.00350201 $ 0.00350201 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00002111 $ 0.00002111 $ 0.00002111 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на The AntiShifty ($ANTY)

Токеномика на The AntiShifty ($ANTY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на The AntiShifty ($ANTY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $ANTY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $ANTY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $ANTY, разгледайте цената в реално време на токените $ANTY!

