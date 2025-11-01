БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Tharwa USD днес е 0.998747 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за THUSD към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на THUSD в MEXC сега.Цената в реално време на Tharwa USD днес е 0.998747 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за THUSD към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на THUSD в MEXC сега.

Повече за THUSD

THUSDценова информация

Какво представлява THUSD

Официален уебсайт на THUSD

Токеномика на THUSD

THUSD ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Tharwa USD Лого

Tharwa USD цена (THUSD)

Не се намира в списъка

1 THUSD към USD - цена в реално време:

$0.998747
$0.998747$0.998747
0.00%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Tharwa USD (THUSD) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:58:43 (UTC+8)

Информация за цената за Tharwa USD (THUSD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.995856
$ 0.995856$ 0.995856
24-часов нисък
$ 1.003
$ 1.003$ 1.003
24-часов висок

$ 0.995856
$ 0.995856$ 0.995856

$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

$ 1.085
$ 1.085$ 1.085

$ 0.873839
$ 0.873839$ 0.873839

--

+0.03%

+0.05%

+0.05%

Цената в реално време за Tharwa USD (THUSD) е$0.998747. През последните 24 часа THUSD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.995856 до най-висока стойност $ 1.003, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на THUSD е $ 1.085, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.873839.

Що се отнася до краткосрочното представяне, THUSD има промяна от -- за последния час, +0.03% за 24 часа и +0.05% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Tharwa USD (THUSD)

$ 686.86K
$ 686.86K$ 686.86K

--
----

$ 3.58M
$ 3.58M$ 3.58M

687.73K
687.73K 687.73K

3,582,210.0
3,582,210.0 3,582,210.0

Текущата пазарна капитализация на Tharwa USD е $ 686.86K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на THUSD е 687.73K, като общото предлагане е 3582210.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.58M.

История на цените за Tharwa USD (THUSD) USD

През днешния ден промяната в цената на Tharwa USD към USD беше $ +0.00034208.
През последните 30 дни промяната в цената на Tharwa USD към USD беше $ +0.0009987470.
През последните 60 дни промяната в цената на Tharwa USD към USD беше $ -0.0014664602.
През последните 90 дни промяната в цената на Tharwa USD към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00034208+0.03%
30 дни$ +0.0009987470+0.10%
60 дни$ -0.0014664602-0.14%
90 дни$ 0--

Какво е Tharwa USD (THUSD)

Tharwa introduces a novel RWA-backed stablecoin model that solves the problem of tokenizing multi-asset funds, whilst simultaneously overcoming the limitations of algorithmic or over-collateralized crypto-backed stablecoins. This is complemented by AI and quantitative auto-rebalancing strategies to maximize yields and minimize risk for the underlying funds.

By creating the architecture for tokenizing funds that have a diversified, multi-asset backing, Tharwa delivers an improved risk profile compared to tokenized funds with single-asset backing. It also enables consistently higher yield that beats both Tradfi and on-chain funds via the most diversified mix of on-chain and off-chain assets. The AI-based auto-rebalancing strategies then amplify both these benefits. In doing so, Tharwa offers retail access to financial opportunities that are usually outside their reach either in the on-chain or off-chain world.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Tharwa USD (THUSD) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Tharwa USD (USD)

Колко ще струва Tharwa USD (THUSD) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Tharwa USD (THUSD) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Tharwa USD.

Проверете прогнозата за цената за Tharwa USD сега!

THUSD към местни валути

Токеномика на Tharwa USD (THUSD)

Разбирането на токеномиката на Tharwa USD (THUSD) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените THUSD сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Tharwa USD (THUSD)

Колко струва Tharwa USD (THUSD) днес?
Цената в реално време на THUSD в USD е 0.998747 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на THUSD към USD?
Текущата цена на THUSD към USD е $ 0.998747. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Tharwa USD?
Пазарната капитализация за THUSD е $ 686.86K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на THUSD?
Циркулиращото предлагане на THUSD е 687.73K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на THUSD?
THUSD постигна ATH цена от 1.085 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на THUSD?
THUSD достигна ATL цена от 0.873839 USD.
Какъв е обемът на търговията на THUSD?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за THUSD е -- USD.
Ще се повиши ли THUSD тази година?
THUSD може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за THUSD за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:58:43 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Tharwa USD (THUSD)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,918.32
$109,918.32$109,918.32

-0.27%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,891.74
$3,891.74$3,891.74

+0.79%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02783
$0.02783$0.02783

-13.51%

Solana Лого

Solana

SOL

$188.64
$188.64$188.64

+0.25%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,891.74
$3,891.74$3,891.74

+0.79%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,918.32
$109,918.32$109,918.32

-0.27%

Solana Лого

Solana

SOL

$188.64
$188.64$188.64

+0.25%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5507
$2.5507$2.5507

+1.05%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,090.41
$1,090.41$1,090.41

+0.55%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000707
$0.0000707$0.0000707

+41.40%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09903
$0.09903$0.09903

+890.30%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000768
$0.000768$0.000768

+284.00%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0044
$0.0044$0.0044

+76.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000109
$0.00000109$0.00000109

+70.31%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00030
$0.00030$0.00030

+66.66%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.6570
$0.6570$0.6570

+27.64%