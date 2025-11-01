Информация за цената за Tharwa USD (THUSD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.995856 $ 0.995856 $ 0.995856 24-часов нисък $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.995856$ 0.995856 $ 0.995856 24-часов висок $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 Рекорд за всички времена $ 1.085$ 1.085 $ 1.085 Най-ниска цена $ 0.873839$ 0.873839 $ 0.873839 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +0.03% Промяна на цената (7д) +0.05% Промяна на цената (7д) +0.05%

Цената в реално време за Tharwa USD (THUSD) е$0.998747. През последните 24 часа THUSD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.995856 до най-висока стойност $ 1.003, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на THUSD е $ 1.085, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.873839.

Що се отнася до краткосрочното представяне, THUSD има промяна от -- за последния час, +0.03% за 24 часа и +0.05% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Tharwa USD (THUSD)

Пазарна капитализация $ 686.86K$ 686.86K $ 686.86K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 3.58M$ 3.58M $ 3.58M Циркулиращо предлагане 687.73K 687.73K 687.73K Общо предлагане 3,582,210.0 3,582,210.0 3,582,210.0

Текущата пазарна капитализация на Tharwa USD е $ 686.86K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на THUSD е 687.73K, като общото предлагане е 3582210.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.58M.