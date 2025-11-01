БорсаDEX+
Цената в реално време на Thank You So Much днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за TYSM към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на TYSM в MEXC сега.

Повече за TYSM

TYSMценова информация

Какво представлява TYSM

Официален уебсайт на TYSM

Токеномика на TYSM

TYSM ценова прогноза

Thank You So Much цена (TYSM)

Не се намира в списъка

1 TYSM към USD - цена в реално време:

--
----
+4.40%1D
USD
Thank You So Much (TYSM) Ценова графика на живо
Информация за цената за Thank You So Much (TYSM) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.00%

+4.48%

+13.55%

+13.55%

Цената в реално време за Thank You So Much (TYSM) е--. През последните 24 часа TYSM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TYSM е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TYSM има промяна от +1.00% за последния час, +4.48% за 24 часа и +13.55% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Thank You So Much (TYSM)

$ 59.96K
$ 59.96K$ 59.96K

--
----

$ 72.20K
$ 72.20K$ 72.20K

83.04B
83.04B 83.04B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Thank You So Much е $ 59.96K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TYSM е 83.04B, като общото предлагане е 100000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 72.20K.

История на цените за Thank You So Much (TYSM) USD

През днешния ден промяната в цената на Thank You So Much към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Thank You So Much към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Thank You So Much към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Thank You So Much към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+4.48%
30 дни$ 0+31.96%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Thank You So Much (TYSM)

TYSM (Thank You So Much) is a social utility token built on the Base blockchain that enables permanent gratitude through social tipping functionality. The token integrates with Farcaster social media platform via the Noice mini app, allowing users to tip content creators and community members. TYSM utilizes Superfluid streaming technology to distribute 20% of the total token supply to stakers over a 365-day period, creating continuous passive income for holders who participate in staking. The project aims to build "The Gratitude Economy" where expressions of thanks become permanent value stored on-chain.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Thank You So Much (TYSM) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Thank You So Much (USD)

Колко ще струва Thank You So Much (TYSM) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Thank You So Much (TYSM) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Thank You So Much.

Проверете прогнозата за цената за Thank You So Much сега!

TYSM към местни валути

Токеномика на Thank You So Much (TYSM)

Разбирането на токеномиката на Thank You So Much (TYSM) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените TYSM сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Thank You So Much (TYSM)

Колко струва Thank You So Much (TYSM) днес?
Цената в реално време на TYSM в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на TYSM към USD?
Текущата цена на TYSM към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Thank You So Much?
Пазарната капитализация за TYSM е $ 59.96K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на TYSM?
Циркулиращото предлагане на TYSM е 83.04B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на TYSM?
TYSM постигна ATH цена от 0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на TYSM?
TYSM достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на TYSM?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за TYSM е -- USD.
Ще се повиши ли TYSM тази година?
TYSM може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за TYSM за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Thank You So Much (TYSM)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

