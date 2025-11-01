Информация за цената за Thank You So Much (TYSM) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +1.00% Промяна на цената (1д) +4.48% Промяна на цената (7д) +13.55% Промяна на цената (7д) +13.55%

Цената в реално време за Thank You So Much (TYSM) е--. През последните 24 часа TYSM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TYSM е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TYSM има промяна от +1.00% за последния час, +4.48% за 24 часа и +13.55% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Thank You So Much (TYSM)

Пазарна капитализация $ 59.96K$ 59.96K $ 59.96K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 72.20K$ 72.20K $ 72.20K Циркулиращо предлагане 83.04B 83.04B 83.04B Общо предлагане 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Thank You So Much е $ 59.96K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TYSM е 83.04B, като общото предлагане е 100000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 72.20K.