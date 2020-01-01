Токеномика на Thank You Abstract God (TYAG) Открийте ключова информация за Thank You Abstract God (TYAG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Thank You Abstract God (TYAG) The lore token of Abstract Chain — paying homage to Luca, the visionary force behind its creation. The Disciples of Luca have built a rich history and devoted culture around Abstract God, embracing the philosophy of abstraction, innovation, and unity. Guided by His divine vision, we walk the path of enlightenment, where technology and faith intertwine through the limitless possibilities of Abstract Chain. Every transaction, every block, and every interaction strengthens the bond of our community, forging an unbreakable connection in the digital realm. TYAG — Thank You, Abstract God — for the chain that unites us in purpose, progress, and devotion. Официален уебсайт: https://abstractgod.xyz/ Купете TYAG сега!

Токеномика и анализ на цената за Thank You Abstract God (TYAG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Thank You Abstract God (TYAG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 721.91K $ 721.91K $ 721.91K Общо предлагане: $ 991.23M $ 991.23M $ 991.23M Циркулиращо предлагане: $ 991.23M $ 991.23M $ 991.23M FDV (оценка при пълна реализация): $ 721.91K $ 721.91K $ 721.91K Рекорд за всички времена: $ 0.00192185 $ 0.00192185 $ 0.00192185 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00074031 $ 0.00074031 $ 0.00074031 Научете повече за цената на Thank You Abstract God (TYAG)

Токеномика на Thank You Abstract God (TYAG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Thank You Abstract God (TYAG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TYAG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TYAG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TYAG, разгледайте цената в реално време на токените TYAG!

Прогноза за цената за TYAG Искате ли да знаете какъв път може да поеме TYAG? Нашата страница за прогноза за цената TYAG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TYAG сега!

