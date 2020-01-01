Токеномика на Thales AI (THALES) Открийте ключова информация за Thales AI (THALES), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Thales AI (THALES) Thales is an AI-powered agent fine-tuned to access and analyze various data sources. Leveraging these insights, Thales generates data-driven content for social media platforms, functioning like a human Key Opinion Leader (KOL). Furthermore, Thales is one of the first AI agents capable of autonomously transacting on-chain, navigating DeFi ecosystems, and executing strategic operations. Built on open-source and decentralized technology, Thales embodies the principles of transparency and innovation. Официален уебсайт: https://thalesai.net/home Купете THALES сега!

Токеномика и анализ на цената за Thales AI (THALES) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Thales AI (THALES), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 40.00K Общо предлагане: $ 999.72M Циркулиращо предлагане: $ 999.72M FDV (оценка при пълна реализация): $ 40.00K Рекорд за всички времена: $ 0.03144888 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0 Научете повече за цената на Thales AI (THALES)

Токеномика на Thales AI (THALES): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Thales AI (THALES) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой THALES токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой THALES токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на THALES, разгледайте цената в реално време на токените THALES!

Прогноза за цената за THALES Искате ли да знаете какъв път може да поеме THALES? Нашата страница за прогноза за цената THALES съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените THALES сега!

