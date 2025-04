Какво е Textopia (TXT)

Textopia.Ai’s blockchain infrastructure ensures the uniqueness and security of all generated content, preventing replication or theft by other parties. Each generated image is stored on the blockchain with associated metadata, ensuring its security and tamper-proof nature. Textopia.Ai also allows artists and content creators to license and monetize their content through a decentralized marketplace, providing an additional revenue stream for independent creators.

