Какво е Texan (TEXAN)

The TEXAN Token is the first endowment token on the blockchain. TEXAN is an immutable contract with NO admin keys. Stakers of TEXAN are rewarded with more TEXAN based on the length of their stake.

