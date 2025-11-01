Информация за цената за Tetsuo Coin (TETSUO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00213764 24-часов нисък $ 0.00265298 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.064571 Най-ниска цена $ 0.00005481 Промяна на цената (1ч) +0.36% Промяна на цената (1д) +10.67% Промяна на цената (7д) +78.90%

Цената в реално време за Tetsuo Coin (TETSUO) е$0.00240036. През последните 24 часа TETSUO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00213764 до най-висока стойност $ 0.00265298, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TETSUO е $ 0.064571, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00005481.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TETSUO има промяна от +0.36% за последния час, +10.67% за 24 часа и +78.90% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Tetsuo Coin (TETSUO)

Пазарна капитализация $ 2.40M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.40M Циркулиращо предлагане 1000.00M Общо предлагане 999,998,271.0

Текущата пазарна капитализация на Tetsuo Coin е $ 2.40M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TETSUO е 1000.00M, като общото предлагане е 999998271.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.40M.