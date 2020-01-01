Токеномика на Tethegamer (TETHEGAMER) Открийте ключова информация за Tethegamer (TETHEGAMER), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Tethegamer (TETHEGAMER) Timedotfun is a decentralized application built on top of Solana blockchain, It helps enable creators to tokenize their time using a minute token, which can be used to direct message, group chat, voice, and video calling. Simply put, you can put a price on the actions above for your fans and, in our case, investors to approach you without being left ignored. The token in this application is for Ansem, a very well-known influencer in the crypto space. Официален уебсайт: https://time.fun/Tethegamer

Токеномика и анализ на цената за Tethegamer (TETHEGAMER) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Tethegamer (TETHEGAMER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 46.77K Общо предлагане: $ 95.87K Циркулиращо предлагане: $ 95.87K FDV (оценка при пълна реализация): $ 46.77K Рекорд за всички времена: $ 5.58 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.465507 Текуща цена: $ 0.487882

Токеномика на Tethegamer (TETHEGAMER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Tethegamer (TETHEGAMER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TETHEGAMER токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TETHEGAMER токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TETHEGAMER, разгледайте цената в реално време на токените TETHEGAMER!

Прогноза за цената за TETHEGAMER Искате ли да знаете какъв път може да поеме TETHEGAMER? Нашата страница за прогноза за цената TETHEGAMER съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

