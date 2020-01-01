Токеномика на Terry In The Trenches (TERRY) Открийте ключова информация за Terry In The Trenches (TERRY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Terry In The Trenches (TERRY) Terry in the Trenches is a memecoin created to honor and celebrate those who trade tokens daily, often referred to as "trenches." At its heart is the story of Terry, a determined turtle who symbolizes resilience, positivity, and joy in the often chaotic world of trading. This project aims to make the experience of trading memecoins not only rewarding but also fun and lighthearted. Terry represents the unwavering spirit of the community, bringing humor and a sense of camaraderie to traders worldwide while reminding everyone to embrace the ups and downs with a smile. Официален уебсайт: https://trenchesterry.com/ Купете TERRY сега!

Токеномика и анализ на цената за Terry In The Trenches (TERRY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Terry In The Trenches (TERRY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 54.14K $ 54.14K $ 54.14K Общо предлагане: $ 912.35M $ 912.35M $ 912.35M Циркулиращо предлагане: $ 912.35M $ 912.35M $ 912.35M FDV (оценка при пълна реализация): $ 54.14K $ 54.14K $ 54.14K Рекорд за всички времена: $ 0.03385244 $ 0.03385244 $ 0.03385244 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Terry In The Trenches (TERRY)

Токеномика на Terry In The Trenches (TERRY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Terry In The Trenches (TERRY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TERRY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TERRY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TERRY, разгледайте цената в реално време на токените TERRY!

Прогноза за цената за TERRY Искате ли да знаете какъв път може да поеме TERRY? Нашата страница за прогноза за цената TERRY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TERRY сега!

