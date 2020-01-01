Токеномика на Terminalius Maximus (BARON) Открийте ключова информация за Terminalius Maximus (BARON), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Terminalius Maximus (BARON) The $BARON project is a community-driven token aiming to establish a dynamic ecosystem with innovative applications. While currently focused on building a strong foundation and growing its community, the project is actively developing a mini-game that will integrate with the $BARON token, creating an engaging use case and driving user interaction. The goal is to evolve $BARON into a token with real engagement and utility, with future plans to expand its applications as the ecosystem grows. Официален уебсайт: https://baronterminal.com/ Купете BARON сега!

Токеномика и анализ на цената за Terminalius Maximus (BARON) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Terminalius Maximus (BARON), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 19.68K $ 19.68K $ 19.68K Общо предлагане: $ 998.19M $ 998.19M $ 998.19M Циркулиращо предлагане: $ 998.19M $ 998.19M $ 998.19M FDV (оценка при пълна реализация): $ 19.68K $ 19.68K $ 19.68K Рекорд за всички времена: $ 0.01134729 $ 0.01134729 $ 0.01134729 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Terminalius Maximus (BARON)

Токеномика на Terminalius Maximus (BARON): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Terminalius Maximus (BARON) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BARON токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BARON токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BARON, разгледайте цената в реално време на токените BARON!

Прогноза за цената за BARON Искате ли да знаете какъв път може да поеме BARON? Нашата страница за прогноза за цената BARON съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BARON сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!