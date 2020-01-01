Токеномика на TERA (TERA) Открийте ключова информация за TERA (TERA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за TERA (TERA) Tera is a decentralized application platform. This is akin to an operating system. Tera consists of a repository of programs and data storage integrated into the Internet. The mechanism for publishing programs and data on this platform is free from censorship. The circulatory system is the blockchain. Официален уебсайт: https://terafoundation.org Купете TERA сега!

Токеномика и анализ на цената за TERA (TERA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за TERA (TERA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 15.03M $ 15.03M $ 15.03M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 754.50M $ 754.50M $ 754.50M FDV (оценка при пълна реализация): $ 19.92M $ 19.92M $ 19.92M Рекорд за всички времена: $ 0.02827364 $ 0.02827364 $ 0.02827364 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.01991732 $ 0.01991732 $ 0.01991732 Научете повече за цената на TERA (TERA)

Токеномика на TERA (TERA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на TERA (TERA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TERA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TERA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TERA, разгледайте цената в реално време на токените TERA!

Прогноза за цената за TERA Искате ли да знаете какъв път може да поеме TERA? Нашата страница за прогноза за цената TERA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TERA сега!

