Информация за цената за Temporal 3022 (3022) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000889 $ 0.00000889 $ 0.00000889 24-часов нисък $ 0.00000917 $ 0.00000917 $ 0.00000917 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00000889$ 0.00000889 $ 0.00000889 24-часов висок $ 0.00000917$ 0.00000917 $ 0.00000917 Рекорд за всички времена $ 0.00071447$ 0.00071447 $ 0.00071447 Най-ниска цена $ 0.00000868$ 0.00000868 $ 0.00000868 Промяна на цената (1ч) +0.23% Промяна на цената (1д) +0.55% Промяна на цената (7д) -6.99% Промяна на цената (7д) -6.99%

Цената в реално време за Temporal 3022 (3022) е$0.00000903. През последните 24 часа 3022 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000889 до най-висока стойност $ 0.00000917, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на 3022 е $ 0.00071447, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000868.

Що се отнася до краткосрочното представяне, 3022 има промяна от +0.23% за последния час, +0.55% за 24 часа и -6.99% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Temporal 3022 (3022)

Пазарна капитализация $ 9.03K$ 9.03K $ 9.03K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 9.03K$ 9.03K $ 9.03K Циркулиращо предлагане 999.67M 999.67M 999.67M Общо предлагане 999,672,978.135068 999,672,978.135068 999,672,978.135068

Текущата пазарна капитализация на Temporal 3022 е $ 9.03K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на 3022 е 999.67M, като общото предлагане е 999672978.135068. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 9.03K.