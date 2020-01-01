Токеномика на Tellor Tributes (TRB) Открийте ключова информация за Tellor Tributes (TRB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Tellor Tributes (TRB) Smart contracts on Ethereum are fully self contained and any information or access to off-chain data is restricted. Tellor solves this problem by creating a system where parties can request the value of an off-chain data point (e.g. ETH/USD) and miners compete to add this value to an on-chain data bank, accessible by all Ethereum smart contracts. Inputs to a data series are secured by a network of staked miners. The main Tellor smart contract creates a time series of each requested data series and aims to become the standard source of high value data for decentralized applications. This oracle, "Tellor", utilizes similar incentive mechanisms to other cryptocurrency systems through the issuance of Tellor's token, Tributes, that are used to request a particular data series from miners. Официален уебсайт: http://www.tellor.io/

Токеномика и анализ на цената за Tellor Tributes (TRB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Tellor Tributes (TRB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 102.65M Общо предлагане: $ 2.78M Циркулиращо предлагане: $ 2.70M FDV (оценка при пълна реализация): $ 105.42M Рекорд за всички времена: $ 593.09 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01001379 Текуща цена: $ 37.95

Токеномика на Tellor Tributes (TRB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Tellor Tributes (TRB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TRB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TRB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TRB, разгледайте цената в реално време на токените TRB!

Прогноза за цената за TRB Искате ли да знаете какъв път може да поеме TRB? Нашата страница за прогноза за цената TRB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

